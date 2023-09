Cancom: Kursziel von 32,13 EUR möglich – Analysten bewerten Aktie als unterbewertet

Die Cancom-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,13 EUR und bietet ein Kurspotenzial von +22,07%. Obwohl die letzten fünf Handelstage mit einem Verlust endeten, haben insgesamt drei Experten die Aktie als starken Kauf empfohlen.

• Am 06.09.2023 stieg der Wert um +0,23%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,50

• Drei Empfehlungen lauten “starker Kauf”

Mit einer Kursentwicklung von lediglich +0,23% am gestrigen Tag scheint die Stimmung am Markt eher pessimistisch zu sein. Insgesamt sind jedoch drei Bankanalysten davon überzeugt, dass es sich lohnt in Cancom zu investieren und sehen ein erhebliches Potenzial im Vergleich zum aktuellen Preisniveau. So konnte das Guru-Rating unverändert bei 3,50 bleiben und zeigt somit eine positive Einschätzung für das...