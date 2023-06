Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Aktie von Cancom hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und verzeichnete eine negative Rendite von -1,85%. Am gestrigen Tag konnte jedoch ein Plus von +0,49% erreicht werden. Wie wird es weitergehen?

Das mittelfristige Kursziel für Cancom liegt aktuell bei 37,74 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +31,59%, sollten die Bankanalysten Recht behalten. Derzeit empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie und fünf Experten geben ein optimistisches Rating ab. Fünf weitere Experten halten die Aktie aktuell für neutral.

Ein Experte geht sogar davon aus, dass Anleger Cancom sofort verkaufen sollten. Insgesamt betrachtet ist jedoch der Anteil an optimistischen Experteneinschätzungen mit über 60% hoch.

Das Guru-Rating bleibt trotz des schwachen Trends unverändert bei 3,73 (von maximal fünf Punkten).