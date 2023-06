Cancom: Kursziel bei 37,74 EUR - Analysten empfehlen den Kauf

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Aktie von Cancom hat in der vergangenen Handelswoche eine negative Performance hingelegt. Am gestrigen Tag verzeichnete sie einen Rückgang um -0,63%, was die Ergebnisse der letzten fünf Tage auf insgesamt -1,59% bringt. Dies lässt darauf schließen, dass der Markt momentan eher pessimistisch ist.

Doch laut Bankanalysten wird das Potenzial dieser Aktie noch nicht vollständig ausgeschöpft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 37,74 EUR und bietet damit ein Aufwärtspotential von +32,24%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen schwachen Trends.

Dennoch sehen 60% der Analysten weiterhin Chancen für Investoren in Cancom-Aktien. Von ihnen halten vier Analysten die Aktie für ein starkes Kaufsignal und fünf weitere Experten bewerten sie als “Kauf”. Fünf Bewerter sind neutral eingestellt...