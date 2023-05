Cancom: Kursziel bei 37,74 EUR - +18,68% Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Aktie von Cancom ist laut Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 37,74 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial in Höhe von +18,68%. Am gestrigen Tag verzeichnete Cancom am Finanzmarkt eine negative Kursentwicklung von -0,87%. Insgesamt summierten sich die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage auf +1,15%. Trotzdem sind nicht alle Experten optimistisch gestimmt.

• Am 04.05.2023 verlor Cancom -0,87%

• Durchschnittliches Guru-Rating bleibt bei 3,73

• Von insgesamt 14 Analysten empfehlen aktuell 8 den Kauf