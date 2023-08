Cancom: Kursziel bei 35,70 EUR?

Nach Ansicht von Analysten ist die Cancom-Aktie derzeit unterbewertet. Sie gehen davon aus, dass das wahre Kursziel +47,40% über dem aktuellen Preis liegt.

• Am 24.08.2023 hat Cancom einen Anstieg von +0,41% verzeichnet.

• Das aktuelle Kursziel für Cancom liegt bei 35,70 EUR.

• Das Guru-Rating für Cancom bleibt unverändert mit einem Wert von 3,71.

Gestern legte die Aktie von Cancom an den Finanzmärkten um +0,41% zu und summierte damit das Ergebnis der letzten fünf Handelstage – also einer ganzen Woche – auf ein Plus von +2,80%. Der Markt scheint derzeit relativ optimistisch zu sein.

Ob dies jedoch in Übereinstimmung mit den Erwartungen der Bankanalysten steht? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie wird bei 35,70 EUR gesehen. Wenn es sich bewahrheitet , würde sich...