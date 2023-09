Cancom: Kursziel bei 32,13 EUR - Potenzial von +23,39%

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Cancom eine leichte Abnahme um -0,69%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtergebnis von -0,46%, was auf eine neutrale Marktauffassung schließen lässt. Trotzdem sind Bankanalysten davon überzeugt, dass die Aktie momentan unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für Cancom liegt bei 32,13 EUR und würde somit eine Erhöhung des aktuellen Kurses um +23,39% bedeuten. Dieser Einschätzung folgen jedoch nicht alle Analysten nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen 3 Analysten einen Kauf der Aktien von Cancom und weitere 3 bezeichnen sie als optimistisch mit dem Bewertungslabel “Kauf”. Die größte Gruppe (7 Experten) befindet sich in einer neutralen Position und gibt das Label “Halten” an. Lediglich ein Experte meint sogar einen sofortigen...