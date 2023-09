Cancom: Kursziel bei 32,13 EUR - Analysten sehen Potenzial von +29,77%

Die Aktie des IT-Unternehmens Cancom verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -0,88%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich ein negatives Ergebnis von -5,42%, was auf eine derzeitige Skepsis am Markt hindeutet.

Doch die Meinung der Bankanalysten ist optimistischer. Das mittelfristige Kursziel für Cancom wird im Durchschnitt bei 32,13 EUR gesehen. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, hätten Investoren ein mögliches Kurspotenzial von +29,77%.

Aktuell empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und weitere drei setzen das Rating auf “Kauf”. Sieben Experten halten sie für neutral und nur einer rät zum Verkauf. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt somit bei +42,86%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50.