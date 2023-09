Cancom: Kursziel bei 32,13 EUR

Die Analysten sind sich einig – die Aktie von Cancom ist derzeit unterbewertet und hat ein erhebliches Potenzial. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 32,13 EUR.

• Cancom mit negativer Entwicklung (-2,06%) am 27.09.2023

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 32,13 EUR

• Guru-Rating liegt unverändert bei 3,50

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Cancom einen Rückgang um -2,06%. In den vergangenen fünf Tagen betrug das Minus insgesamt -0,32%, was auf eine neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Dennoch zeigen sich die Analysten optimistisch für das Unternehmen und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +30,19%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50. Von insgesamt 14 Analysteneinschätzungen empfehlen drei einen starken...