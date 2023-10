Cancom: Experten empfehlen Kauf - Kursziel 32,13 EUR

Am Finanzmarkt konnte Cancom gestern einen Anstieg von +2,20% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche summierten sich jedoch auf -0,95%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Nach Einschätzung von Bankanalysten ist die Aktie aktuell unterbewertet und besitzt ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 32,13 EUR. Bei einer Umsetzung könnte das Investitionspotenzial um +28,21% steigen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung aufgrund des neutralen Trends.

Drei Analysten raten zum starken Kauf der Aktie, während drei weitere optimistisch aber zurückhaltend sind und ebenfalls den Kauf empfehlen. Sieben Experten bewerten Cancom als “halten” und nur ein Experte plädiert für einen sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating hat seine Position bei 3,50 beibehalten und ergänzt somit die positive...