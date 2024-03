Cancom-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Bei einer Dividende von 3,56 % fällt die Bewertung der Ausschüttung von Cancom im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (21,34 %) niedriger aus, da die Differenz 17,78 Prozentpunkte beträgt. Aktuell wird die Einstufung daher als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes ermöglichen wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Cancom konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb die Aktie hierfür mit einem "Gut" bewertet wird. Ebenso konnte eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cancom auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Cancom nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Das KGV liegt mit 34,51 insgesamt 50 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen", der 69,53 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Auch die Aktie von Cancom stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Cancom, was insgesamt eine "Gut"-Bewertung auslöst. Allerdings zeigen weitere Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".