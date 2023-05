Cancom: Analytiker sehen großes Kurspotenzial von 37,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Aktie des IT-Unternehmens Cancom erlebte gestern am Finanzmarkt einen Preisrückgang von -5,97%, was zu einem wöchentlichen Verlust von -8,86% führte. Die Analysten zeigten sich in ihrer Stimmung jedoch eindeutig optimistisch.

Aktuell schätzen die Bankanalysten das mittelfristige Kursziel von Cancom auf 37,74 EUR ein. Sollten sie richtig liegen, würde dies den Anlegern eine Gewinnmarge von +27,41% bescheren.

Von insgesamt 15 bewertenden Experten empfehlen derzeit 9 Analysten mit einer positiven Bewertung zum Kauf der Cancom-Aktien. Weitere fünf sind neutral und empfehlen “Halten”, während lediglich ein Experte für einen sofortigen Verkauf plädiert.

Der Anteil optimistischer Experteneinschätzungen liegt somit bei +60%. Dabei ist auch das Guru-Rating nach wie vor stabil geblieben und bleibt bei einem Wert von 3,73.