Cancom: Analysten sehen Kursziel von 35,70 EUR

Die Aktie von Cancom hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung hingelegt. Gestern betrug das Plus +0,82%, was zu einem Gesamtanstieg von +3,18% führte. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für die Cancom-Aktie liegt bei 35,70 EUR – was einem Potenzial von +44,77% entspricht.

Von insgesamt 14 befragten Experten halten vier die Aktie sogar für einen “starken Kauf”. Weitere vier bewerten sie als “Kauf”, während fünf eine neutrale Position mit dem Rating “halten” vergeben. Lediglich ein Experte sieht aktuell Verkaufspotenzial. Somit sind insgesamt +57,14% der Analysten optimistisch gestimmt und sehen weiteres Potenzial im Wertpapier.

