Cancom: Analysten sehen Kurspotenzial von +29,16% - Kursziel bei 37,74 EUR

Die Aktie von Cancom konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von +0,41% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen blieb die Entwicklung jedoch neutral. Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel derzeit bei 37,74 EUR liegt – eine Steigerung um +29,16%.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,73. Von insgesamt 15 Experten empfehlen vier Cancom als starken Kauf und fünf als Kauf. Fünf Experten halten die Aktie für neutral und lediglich einer sieht sie als Verkauf an.

Zusammengefasst kann festgestellt werden: Die Analysten haben eine positive Einschätzung für Cancom mit einem hohen Potenzial auf Wachstum in Aussicht gestellt und bestätigen damit erneut das zuvor schon bewährte “Guru-Rating” ALT.