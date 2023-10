Cancom: Analysten sehen Kurspotential von +27%

Die Aktie von Cancom hat in den vergangenen fünf Handelstagen -1,71% verloren. Gestern jedoch konnte ein Plus von +3,27% verzeichnet werden. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Trotzdem sind die Bankanalysten im Durchschnitt optimistisch gestimmt und sehen das mittelfristige Kursziel bei 32,13 EUR. Das entspricht einem Potential von +27,00%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Konkret empfehlen 3 Analysten einen Kauf der Aktie, während weitere 3 Experten optimistisch bleiben und ein “Halten” empfehlen. Ein Verkauf wird lediglich durch einen einzigen Experten vorgeschlagen.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,50 unverändert positiv.

