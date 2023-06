Cancom: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 37,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Aktie von Cancom hat in jüngster Vergangenheit eine positive Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Handelstag konnte das Unternehmen am Finanzmarkt mit einem Anstieg von +0,07% überzeugen. In den vergangenen fünf Tagen belief sich der Zuwachs auf insgesamt +3,47%. Die Stimmung im Markt ist folglich optimistisch.

Analysten sind sich einig und sehen Potenzial für die Aktie von Cancom. Das mittelfristige Kursziel wird aktuell bei 37,74 EUR angesetzt – eine Steigerungsmöglichkeit in Höhe von +34,50%. Diese Einschätzung teilen allerdings nicht alle Experten gleichermaßen.

Vier Analysten sind der Meinung, dass es sich um einen starken Kauf handelt. Fünf weitere schätzen die Situation als eher optimistisch ein und empfehlen ebenfalls den Kauf. Fünf Experten vergeben jedoch lediglich das Rating “halten”. Nur einer sieht keinen...