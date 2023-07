Cancom: Analysten erwarten Kursziel von 36,72 EUR – ein Plus von +40,05%

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Cancom konnte gestern am Finanzmarkt einen Anstieg um +2,50% verzeichnen und hat damit in den vergangenen fünf Handelstagen insgesamt eine positive Entwicklung von +2,42% erreicht. Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 36,72 EUR. Sollten sie Recht behalten, eröffnet Cancom Investoren ein potenzielles Plus von +40,05%. Von insgesamt 14 Experten bewerten 4 die Aktie als starken Kauf und weitere 4 sehen sie optimistisch mit “Kauf” eingestuft. Weitere 5 Experten empfehlen die Haltung der Position (“halten”), während nur einer davon ausgeht sofort zu verkaufen.

Guru-Rating bleibt unverändert auf einem Wert von 3,71.