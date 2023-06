Cancom: Analysten erwarten Kursanstieg um 36,05% - Kursziel bei 37,74 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

Die Aktie von Cancom hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und am gestrigen Tag ein Plus von +2,21% hingelegt. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und sehen das mittelfristige Kursziel bei 37,74 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Anstieg um +36,05%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

• Cancom erzielt in einer Woche Gewinn von +4,07%

• 60% der Analysten sind optimistisch

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,73

Während vier Analysten die Aktie als “starken Kauf” bewerten und weitere fünf als “Kauf”, empfehlen fünf Experten sie zu “halten”. Ein Experte sieht hingegen einen Verkauf als notwendig an. Insgesamt bleiben jedoch etwa 60% der Analysten optimistisch bezüglich des zukünftigen Erfolgs der Cancom-Aktie.

Zuletzt war...