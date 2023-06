Cancom mit Aktienrückkauf - Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der IT-Dienstleister Cancom will in den nächsten zwölf Monaten eigene Aktien zurückkaufen. Im Zeitraum vom 3. Juli bis Ende Juni nächsten Jahres sollen bis zu gut 3,85 Millionen eigene Aktien am Markt erworben werden, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Dabei würde bis zu insgesamt rund 9,92 Prozent des derzeitigen Grundkapitals über die Börse gekauft. Zum Zweck hieß es, dass die erworbenen Aktien zu allen rechtlich zulässigen Zwecken verwendet werden könnten. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten mit einem Kurssprung./stk/jha/