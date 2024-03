Cancom Aktie: Das wird nichts mehr!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Cancom diskutiert. An 11 Tagen standen hauptsächlich positive Themen im Vordergrund, während an einem Tag die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation zeigten, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Schlecht"-Signale im Fokus standen. Daher erhält Cancom insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte die Cancom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,09 Prozent, was 27,81 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (9,72 Prozent) liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 17,09 Prozent, wobei Cancom derzeit um 35,18 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cancom beträgt derzeit 34,51 und liegt somit 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen) von 70. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie unterbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Was die Dividendenrendite betrifft, so weist Cancom derzeit einen Wert von 3,56 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt (17,27 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen der "IT-Dienstleistungen"-Branche.