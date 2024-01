Cancom Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Aktienkurs von Cancom hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der IT-Branche schlecht entwickelt. Mit einer Rendite von -14,79 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "IT-Dienstleistungen"-Branche von 13,42 Prozent schneidet Cancom mit einer Rendite von 28,21 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cancom liegt bei 5,3, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was auf eine neutrale Situation hinweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine Einstufung von "Gut".

In puncto Fundamentaldaten liegt das KGV von Cancom aktuell bei 37,64 und damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 71. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cancom mit 3,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23,4 Prozent, was zu einer negativen Differenz von -19,84 Prozent führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Einschätzung für seine Dividendenpolitik.

