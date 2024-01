Cancom Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Cancom eine Performance von -14,79 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche eine Underperformance von -25,87 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche Steigerung für diese Branche lag bei 11,08 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,68 Prozent erzielte, schnitt Cancom mit einer Differenz von 20,47 Prozent schlechter ab. Folglich erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cancom liegt bei 28,07, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 47,2 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält Cancom in dieser Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Cancom mit 3,56 % unter dem Branchendurchschnitt von 23,39 %. Die Differenz von 19,83 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cancom liegt derzeit bei 37,64, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 72. Aufgrund dieser Unterbewertung wird das Unternehmen auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.