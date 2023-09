Cancom: Aktie unterbewertet - Kursziel 32,13 EUR

Die Cancom-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 32,13 EUR, was einem Potenzial von +31,14% entspricht.

• Cancom gestern um -0,73%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,50

Cancom verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,73%. In den letzten fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei einer vollständigen Handelswoche bei -1,84%, was vom Markt eher pessimistisch aufgenommen wurde.

Das mittelfristige Kursziel für die Cancom-Aktie beträgt laut Bankanalysten aktuell 32,13 EUR. Damit ergibt sich ein Potenzial von +31,14%. Von insgesamt 14 befragten Experten sind drei der Meinung die Aktie ist ein starker Kauf und weitere drei empfehlen einen Kauf. Sieben Experten sprechen sich eher neutral aus und halten die Aktie. Ein Experte würde...