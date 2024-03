Cancom Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der IT-Dienstleister Cancom wird derzeit auf der Basis fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,51 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 69,61 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage der Anleger gegenüber der Cancom-Aktie zeigt keine bedeutende Tendenz im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des geringen Abweichungsprozentsatzes des letzten Schlusskurses von 26,64 EUR im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Jedoch zeigt der Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine Unterperformance von -5,09 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich hat die Cancom-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,09 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 18,74 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -36,84 Prozent im Branchenvergleich für Cancom. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Cancom um 29,36 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.