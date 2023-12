Cancom Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen hauptsächlich positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün an, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Cancom. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang an Kaufsignalen. Es gab 6 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut"-Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,89 Prozent und liegt damit 19,11 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: IT-Dienstleistungen, 23). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cancom-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cancom. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 13,74 Punkte, was darauf hindeutet, dass Cancom momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Gut" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Cancom wird damit unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Cancom in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt dafür eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Cancom haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Cancom bekommt dafür eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.