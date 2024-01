Cancom Aktie: In selten guter Lage!

Der Aktienkurs von Cancom hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" schlecht entwickelt. Mit einer Rendite von -14,79 Prozent liegt Cancom mehr als 22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 13,8 Prozent erzielt hat, liegt Cancom mit einer Rendite von -28,58 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cancom besonders positiv diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger weiterhin überwiegend an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu erkennen. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Cancom-Aktie beträgt 27,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 29,26 EUR liegt. Dies deutet auf eine positive Abweichung von 8,33 Prozent hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,03 EUR, was einer Abweichung von +4,39 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cancom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Cancom beträgt 26, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt dagegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält Cancom somit auf Basis der RSIs ein "Gut"-Rating.