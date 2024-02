Cancom Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

Der Aktienkurs von Cancom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,79 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Informationstechnologiesektors 18,99 Prozent darunter liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 8,92 Prozent, wobei Cancom derzeit 23,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt positiv über das Unternehmen Cancom geäußert. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser positiven Entwicklung als "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Dividende von Cancom beträgt 3,56 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen (24,06 %) als niedrig einzustufen ist. Die Differenz von 20,5 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cancom liegt derzeit bei 37,64, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 72. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.