Cancom Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Cancom-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven bewertet, um Anlegern eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,8 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 28,16 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +5,07 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 28,91 EUR, was zu einem ähnlichen letzten Schlusskurs von -2,59 Prozent führt und somit eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und Buzz in der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität nur wenig Aktivität aufweist. Daher erhält Cancom in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob die Cancom-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 66,15 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 54,97, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cancom bei 38,29, was unter dem Branchendurchschnitt von 74,88 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Insgesamt erhält die Cancom-Aktie also gemischte Bewertungen aus den verschiedenen Analyseperspektiven, was Anlegern ermöglicht, eine fundierte Entscheidung zu treffen.