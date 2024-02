Cancom Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cancom beträgt derzeit 37,64, was 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf Dividenden schüttet Cancom derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche. Die Differenz beträgt 20,48 Prozentpunkte (3,56 % gegenüber 24,04 %), was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungsbranche hat die Cancom-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,79 Prozent erzielt, was 18,71 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 8,86 Prozent, wobei Cancom derzeit 23,64 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 26,94 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,9 EUR deutlich darüber liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,52 EUR, was in der Nähe des letzten Schlusskurses liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cancom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.