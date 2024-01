Cancom Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Cancom-Aktie beträgt der RSI 53,23, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 41,73, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Cancom bei 28,24 EUR liegt, was einer Entfernung von +4,4 Prozent vom GD200 (27,05 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 27,57 EUR, was einen Abstand von +2,43 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Branchenvergleich hat Cancom in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 17,82 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -32,61 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt Cancom mit einer Performance von 25,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Somit wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Cancom-Aktie haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung abgegeben wird. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Cancom-Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.