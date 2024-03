Cancom Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Cancom-Aktie hat in den letzten Tagen eine Dividendenrendite von 3,56% verzeichnet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,53% als niedrig eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Cancom als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 75,76, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 65,73 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergaben jedoch ein Überwiegen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Cancom-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -18,09% erzielt, was 28,13% unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 15,81%, Cancom liegt aktuell 33,91% unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.