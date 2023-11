Cancom Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten Kursrücksetzer bevorstehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Cancom liegt derzeit bei 48,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass Cancom überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Cancom eine Dividendenrendite von 3,89 % aus, was 17,88 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 21,77 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält das Unternehmen hier eine Einstufung von "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Cancom im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,41 Prozent erzielt, was 4,28 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 1,65 Prozent, wobei Cancom aktuell 0,76 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cancom verläuft derzeit bei 27,8 EUR, was eine Einstufung von "Neutral" ergibt. Der Aktienkurs selbst ging bei 27,98 EUR aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +0,65 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt Cancom mit einer Differenz von +9,94 Prozent ebenfalls im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den beiden Zeiträumen.