Cancom Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cancom beträgt das aktuelle KGV 38. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 73. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Cancom daher unterbewertet. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cancom zeigt der RSI7 einen Wert von 98,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,57, was bedeutet, dass Cancom hier weder überkauft noch -verkauft ist. Das Wertpapier wird somit als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung zu einer Aktie lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Auf sozialen Plattformen waren die Kommentare zu Cancom überwiegend positiv. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen. Daraus ergibt sich die Einstufung "Gut". Jedoch ergibt die Betrachtung von Handelssignalen eine "Schlecht" Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cancom daher als "Gut"-Wert eingestuft.