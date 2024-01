Cancom Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Cancom-Aktie zeigt laut der technischen Analyse ein gemischtes Bild. Der aktuelle Kurs von 28,80 EUR liegt 6,59 Prozent über dem GD200 (27,02 EUR), was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 27,89 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,26 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Cancom-Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Cancom mit einem KGV von 37,64 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 72,31) um 48 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Daher ergibt sich aus der fundamentalen Analyse eine Einstufung als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Cancom besonders positiv diskutiert, wobei an neun Tagen positive Themen dominierten und an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen überwogen jedoch die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Dennoch ergaben tiefere Analysen, dass überwiegend positive Signale im Vordergrund standen, wodurch Cancom insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer erhält.

Im Branchenvergleich erzielte die Cancom-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -14,79 Prozent, was 24,04 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt, der bei 9,25 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 16,57 Prozent, wobei Cancom aktuell 31,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

