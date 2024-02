Cancom Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Cancom-Aktie hat einen RSI von 70,86, was darauf hindeutet, dass die Situation als überkauft betrachtet wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 50 für Cancom an, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Cancom-Aktie in dieser Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

Von fundamentaler Seite gilt die Cancom-Aktie als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), das mit 38,29 insgesamt 49 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen" von 74,62. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmung für Cancom hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die Diskussionsstärke zeigt eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien für Cancom in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Cancom-Aktie von 28,7 EUR eine Entfernung von +7,05 Prozent vom GD200 (26,81 EUR) und wird daher als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 28,89 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Cancom-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.