Cancom Aktie – Platow Brief sieht nur Gutes. KAUFEN.

Zwar liegen die Nettomargen bei Cancom nur im mittleren einstelligen Bereich, doch schafft es der IT-Dienstleister, die starken Kostensteigerungen vollumfänglich an die Kunden weiterzugeben – gerade im Technologiebereich ein klares Zeichen der Stärke. Analysten gehen bei der SDAX-Aktie (32,66 Euro; DE0005419105) sogar von einer weiteren Margenausweitung in den kommenden Gj. aus. Auch die Lieferkettenproblematik hatte sich im Q3 bereits deutlich entspannt, sodass auch das Wachstum im Neukundengeschäft nicht mehr gefährdet scheint. Die Münchner sind zudem bilanziell gut gerüstet für die Bewertungskontraktion in der Branche, um attraktive Übernahmen zu tätigen. Bei einer Nettocashposition von knapp 230 Mio. Euro entgeht Cancom damit auch den Belastungen durch höhere Finanzierungskosten. dag

Kaufen Sie Cancom. Stopp hoch auf 23,70 (20,50) Euro.