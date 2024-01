Cancom Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten zwei Wochen wurde Cancom von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Grundlage lässt sich die Anleger-Stimmung als "Gut" einstufen. Die Redaktion hat auch 5 positive Signale und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 37, was bedeutet, dass die Börse 37,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Cancom zahlt. Dies ist 48 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Durchschnitt liegt der Wert in der IT-Dienstleistungsbranche momentan bei 72, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Dynamik des Aktienkurses neutral ist, da der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 53,23 liegt und der RSI25 bei 41,73 für 25 Tage. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Neutral".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Cancom in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Cancom in den letzten vier Wochen, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich daher für Cancom eine Gesamtbewertung als "Neutral" auf dieser Ebene.