Cancom-Aktie: Kursziel bei 36,72 EUR für Investoren im Blick

Die Cancom-Aktie verzeichnete am Finanzmarkt einen Rückgang von -1,53%. Innerhalb einer Woche summiert sich der Verlust auf -3,24%, was pessimistische Marktstimmung signalisiert. Dennoch sehen Analysten ein mittelfristiges Kurspotential in Höhe von +42,99% und setzen das Kursziel bei 36,72 EUR.

• Cancom: Preisrückgang um -1,53% am 20.07.2023

• Durchschnittliches Kursziel liegt bei 36,72 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,71

Von insgesamt zehn Experten empfehlen vier die Aktie als starken Kauf und weitere vier teilen diese Einschätzung optimistisch aber nicht euphorisch mit dem Rating “Kauf”. Fünf Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Nur ein Experte ist der Meinung dass Cancom verkauft werden sollte.

Das positive Bild lässt sich durch den Trend-Indikator “Guru-Rating” abrunden. Der Wert bleibt unverändert...