Cancom Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Aktienkurs von Cancom hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,09 Prozent erzielt, was 27,81 Prozent unter dem durchschnittlichen Sektorwert von 9,72 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 17,09 Prozent, was bedeutet, dass Cancom aktuell 35,18 Prozent unter diesem Wert liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Cancom-Aktie bei 26,67 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 26,24 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 28,28 EUR, und da der letzte Schlusskurs darunter liegt, wird die Cancom-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cancom zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 49, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 62,86 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Cancom in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. An 11 Tagen überwog die positive Kommunikation, an einem Tag war die Diskussion hauptsächlich negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen besprochen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen haben jedoch gezeigt, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, wodurch Cancom insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.