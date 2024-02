Cancom Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Cancom-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 26,99 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 29,54 EUR, was einem Unterschied von +9,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts von 28,29 EUR liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einem Unterschied von +4,42 Prozent. Daher erhält die Cancom-Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Cancom. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die erhöhte Diskussion und Aufmerksamkeit um Cancom führen jedoch zu einer insgesamt positiven Bewertung.

Die Dividendenrendite von Cancom beträgt derzeit 3,56 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 24,17 % in der IT-Dienstleistungsbranche. Damit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cancom liegt derzeit bei 37,64, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 72 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, wodurch Cancom auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.