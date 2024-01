Cancom Aktie: Endlich geschafft?

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes ergibt folgendes Bild für die Cancom-Aktie: In den letzten Monaten gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, weshalb dieser Punkt als neutral bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen intensiver diskutiert als üblich, was auf ein gesteigertes Interesse der Anleger hinweist und somit zu einer positiven Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Cancom derzeit eine Dividendenrendite von 3,56 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,4 % als niedrig eingestuft wird.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren ergibt unterschiedliche Bewertungen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 27,01 EUR, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 29,26 EUR darstellt und somit zu einer positiven Bewertung führt. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,03 EUR, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Fundamental betrachtet gilt die Cancom-Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 37,64 insgesamt 48 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt. Basierend auf dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie somit eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Cancom-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen mit einem positiven Rating versehen.