Cancom Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum. Cancom wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60,14 Punkten, was bedeutet, dass die Cancom-Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25-Wert beträgt 59,15, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Cancom-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 26,68 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 26,34 EUR liegt. Dies führt zu einer "neutralen" Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 28,33 EUR, was zu einer Abweichung des letzten Schlusskurses um -7,02 Prozent führt. Dies führt zu einer "schlechten" Bewertung der Cancom-Aktie in diesem Bereich. Insgesamt erhält die Cancom-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "neutral" Rating.

Im Bereich Fundamentalanalyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass die Cancom-Aktie unterbewertet ist. Mit einem KGV von 34,51 liegt es insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "IT-Dienstleistungen". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "gut".

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, so war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Cancom in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend und die Aktie erhält daher eine "schlechte" Bewertung. Die geringere Diskussionsfrequenz und die abnehmende Aufmerksamkeit führen ebenfalls zu einem "schlechten" Rating. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "schlechtes" Rating.