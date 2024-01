Cancom Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Cancom beträgt das aktuelle KGV 36, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" unter dem Durchschnitt von 69 liegt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unterbewertet eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Die Cancom-Aktie weist aktuell einen RSI-Wert von 69,49 auf, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Cancom-Aktie auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen an, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Cancom-Aktie beträgt derzeit 27,19 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 28,4 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 26,91 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Insgesamt erhält Cancom auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Cancom mit 2,41 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 12,41 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Cancom mit 10 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.