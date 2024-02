Cancom Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Cancom-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,56 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt für "IT-Dienstleistungen" von 17,68 % als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 14,12 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Cancom bei 27,82 EUR liegt, was einer Entfernung von +3,73 Prozent vom GD200 (26,82 EUR) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 28,82 EUR, was einen Abstand von -3,47 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis liegt für Cancom bei 64,68 bzw. 49,91 Punkten. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird eine Zunahme negativer Kommentare über Cancom in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einer geringeren Diskussionsfrequenz in den sozialen Medien.

Insgesamt ergibt sich für die Cancom-Aktie anhand der Dividendenrendite, der technischen Analyse und des Sentiments eine eher negative Bewertung mit dem Gesamturteil "Schlecht".