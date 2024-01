Cancom Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Cancom liegt bei 73,72, was darauf hinweist, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird die Situation als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Cancom in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch in dieser Kategorie mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt Cancom mit einer Rendite von 2,41 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "IT-Dienstleistungen" erreicht eine mittlere Rendite von 12,63 Prozent, wobei Cancom mit 10,22 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet wird. Sowohl der längerfristige als auch der kurzfristige Durchschnitt zeigen nur geringe Abweichungen vom letzten Schlusskurs, daher wird Cancom in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Cancom auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen eine "Schlecht"-Bewertung, was auf eine nicht sehr positive Zukunftsaussicht hindeutet.