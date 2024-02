Cancom Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Ebara Jitsugyo":

Der Aktienkurs von Cancom verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,79 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -20,3 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche dar, die im Durchschnitt um 5,51 Prozent gestiegen sind. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag Cancom 16,95 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite von 2,16 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Unterschiede erhielt das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Cancom beträgt derzeit 3,56 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,68 % in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten Wochen verzeichnete Cancom eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien, was zu einer negativen Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Aktie erhielt daher ein "Schlecht"-Rating aufgrund des Sentiments und Buzz. Es wurde zudem festgestellt, dass über Cancom weniger diskutiert wurde als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hindeutet und zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Cancom mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,64 einen niedrigeren Wert als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dieser Abstand beträgt aktuell 48 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "IT-Dienstleistungen" von 72. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

