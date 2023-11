Canature Health Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Canature Health hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,72 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,8 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 5,64 CNH für den Schlusskurs der Canature Health-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,53 CNH, was einem Unterschied von +15,78 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über den letzten Schlusskursen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Canature Health-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,89 Prozent erzielt, was 1,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 10,05 Prozent, und Canature Health liegt aktuell 0,83 Prozent über diesem Wert. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canature Health mit 26,8 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen KGV-Wert von 0 auf. Somit erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder unter- noch überbewertet ist.