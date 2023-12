Canasil Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Aktienkurs von Canasil hat im letzten Jahr eine Rendite von -66,67 Prozent erzielt, was 55,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -11,66 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund der Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Canasil mit einem Wert von 245,9 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 320,41. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut"-Empfehlung aufgrund der Unterbewertung des Unternehmens im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau".

Der Relative Strength Index (RSI) von Canasil liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Canasil in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Aktie von Canasil, mit einer Unterperformance in Bezug auf die Aktienkursrendite, aber einer Unterbewertung im fundamentalen Vergleich zur Branche sowie einer neutralen Anleger-Stimmung.