Canasil Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Stimmung unter den Anlegern für Canasil in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine positive Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Canasil-Aktie, ergibt sich ein Wert von 50. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb wir ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 33,33 keine übermäßige Volatilität und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt Canasil mit einer Rendite von -66,67 Prozent mehr als 55 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,5 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt Canasil mit einer Rendite von -55,17 Prozent deutlich darunter, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Canasil derzeit bei 0,02 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,03 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +50 Prozent, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 0,02 CAD um +50 Prozent entfernt, was ebenfalls zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Gut".