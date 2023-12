Canasil Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Canasil beträgt das aktuelle KGV 245, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 320 haben. Demnach ist Canasil aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Canasil liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Daher wird sie als "Schlecht" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 25, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ein "Gut" zur Folge hat. Insgesamt erhält die Canasil in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Canasil wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Canasil haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" lautet.