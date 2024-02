Canamex Gold Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Wert von Canamex Gold wurde in den letzten Monaten unter verschiedenen Gesichtspunkten bewertet, darunter auch der Sentiment und Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war dabei durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zum Branchendurchschnitt ergab sich eine Rendite von -71,43 Prozent, was mehr als 51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führte zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche lag die Rendite von Canamex Gold mit 50,82 Prozent deutlich darunter.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Canamex Gold-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,04 CAD lag, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führte zu einer neutralen Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Canamex Gold lag bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führte. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führte.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales Rating für die Canamex Gold-Aktie, basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Branchenvergleich, technischer Analyse und Relative Strength Index.